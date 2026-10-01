«القرعة» ورقم إماراتي تاريخي.. 7 مشاهد لافتة تختصر دور المجموعات في «خليجي 27»

فرضت النسخة الـ27 من كأس الخليج لكرة القدم نفسها على المشهد الكروي الخليجي بسلسلة من المفارقات والمشاهد الاستثنائية، بعدما حمل دور المجموعات العديد من الأحداث التي ستبقى حاضرة في ذاكرة البطولة، بداية من التأهل الدراماتيكي للمنتخب العُماني إلى الدور نصف النهائي عبر القرعة، مروراً بالخروج التاريخي للكويت والبحرين من دور المجموعات دون أي نقطة، وصولاً إلى الانتصار القياسي لليمن على البحرين 5-2.

وشهدت البطولة، في المقابل، بداية لافتة للمنتخب الإماراتي، الذي سجل أكبر فوز في تاريخ مبارياته الافتتاحية في البطولة، بتغلبه على اليمن 4-0، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويحجز مقعده في الدور نصف النهائي، بينما أنهى المنتخب السعودي دور المجموعات بالعلامة الكاملة ومن دون أن تهتز شباكه، في حين تصدر «الأبيض» قائمة المنتخبات الأكثر تهديفاً بعدما سجل ثمانية أهداف.

ولم تقتصر المشاهد البارزة على أرض الملعب، إذ امتدت إلى الأجهزة الفنية، مع اقتراب مدربي البحرين والعراق من مغادرة منصبيهما عقب إخفاق المنتخبين في تجاوز الدور الأول، فيما عزز المنتخب العُماني رقمه القياسي بوصفه أكثر المنتخبات الخليجية تعادلاً في تاريخ البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 32 تعادلاً في 119 مباراة.

عُمان.. تأهل بالقرعة

حجز المنتخب العُماني مقعده في الدور نصف النهائي بطريقة دراماتيكية، بعدما تساوى مع العراق في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف والبطاقات الملونة، ليُحسم التأهل لمصلحته بالقرعة، وفقاً للائحة البطولة، بعدما تعذر الفصل بين المنتخبين بالمعايير السابقة.

بداية قياسية لـ«الأبيض»

كتب المنتخب الإماراتي بداية استثنائية في مشاركته بالبطولة، بعدما حقق أكبر فوز في مبارياته الافتتاحية بتاريخ مشاركاته في كأس الخليج، إثر تغلبه على اليمن 4-0.

ولم يكتفِ «الأبيض» بالبداية القوية، إذ تابع نتائجه بالفوز على البحرين 3-0، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام قطر.

خروج تاريخي للكويت والبحرين

سجل منتخبا الكويت والبحرين أسوأ مشاركة لهما في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة، بعدما ودعا «خليجي 27» من دور المجموعات دون رصيد من النقاط، في خروج مبكر لمنتخبين يملكان سجلاً بارزاً في تاريخ كأس الخليج.

فوز قياسي لليمن

حقق المنتخب اليمني أكبر فوز في تاريخه بكأس الخليج، عندما تغلب على البحرين 5-2، مسجلاً انتصاره الثاني في النسخة الحالية.

وجاء الفوز للمرة الثانية توالياً على المنتخب البحريني، بعدما كان اليمن قد تغلب عليه 2-1 في النسخة الماضية.

السعودية بالعلامة الكاملة

بات المنتخب السعودي الفريق الوحيد الذي أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث.

وفي المقابل، تصدر المنتخب الإماراتي قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف في دور المجموعات، بعدما أحرز ثمانية أهداف، بينها أربعة في مرمى اليمن خلال مباراته الافتتاحية.

اقتراب رحيل مدربي البحرين والعراق

ألقت «خليجي 27» بظلالها على الأجهزة الفنية، مع اقتراب مدرب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش، ومدرب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد، من ترك منصبيهما عقب خروج منتخبيهما من الدور الأول.

عُمان.. ملك التعادلات

عزز المنتخب العُماني رقمه القياسي كأكثر المنتخبات الخليجية تعادلاً في تاريخ كأس الخليج، بعدما انتهت مباراته الافتتاحية أمام العراق بالتعادل 1-1.

ورفع التعادل عدد مبارياته التي انتهت بالتعادل في البطولة إلى 32 مباراة من أصل 119 مباراة خاضها في تاريخ مشاركاته، ليواصل حضوره بوصفه أكثر المنتخبات ميلاً إلى التعادل في تاريخ المسابقة.