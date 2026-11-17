يستهل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية مشواره في كأس آسيا 2026، بمواجهة نظيره السعودي، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في البطولة التي تستضيفها تايلاند خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وتقام المباراة على ملعب «بان نام خيم بيتش أرينا» عند الساعة 15:30 بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي المنتخب في مباراته الثانية، السبت المقبل، نظيره الأوزبكي، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب العُماني.

وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخباً موزعة على ثلاث مجموعات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب، فيكتور فاسكيز، جاهزية الأبيض لخوض منافسات البطولة، معرباً عن تطلعه إلى تقديم أفضل المستويات وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال في تصريحات صحافية: «كان الإعداد جيداً جداً، وندرك أن جميع المنتخبات المشاركة تمتلك مستويات قوية، وأن المنافسة لن تكون سهلة، خصوصاً أن مستوى الفرق شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «وصلنا إلى تايلاند ونحن في كامل جاهزيتنا واستعدادنا لخوض منافسات البطولة».

وضمت قائمة المنتخب كلاً من حارس المرمى حميد جمال، وسعيد عيد، واللاعبين وليد محمدي، وأحمد بشر، وعباس علي، وكمال علي، وراشد عيد، وعبدالله عباس، وراشد عبيد، وعبدالله البوم، ومصعب عمر، وجاسم أحمد.