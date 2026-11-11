المنتخب يستهل مشواره في تصفيات آسيا للناشئين أمام بوتان اليوم

يستهل منتخب الإمارات للناشئين، اليوم في الساعة 19:20، مشواره ضمن المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2027، بمواجهة منتخب بوتان على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، التي تستضيف منافسات المجموعة حتى 20 الجاري، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخبات سورية وماكاو وبنغلاديش. وأنهى منتخب الناشئين بقيادة مدربه البرتغالي، أوشيانو كروز، تحضيراته لهذه التصفيات من خلال معسكر تدريبي في رأس الخيمة، وسيخوض المنتخب مباراته الثانية السبت المقبل أمام ماكاو.

وعلى صعيد نتائج البطولة، فاز المنتخب السوري على نظيره البنغلاديشي 5-1، ليتصدر ترتيب منتخبات المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما فاز منتخب ماكاو على بوتان 1-صفر.

وتقام التصفيات بمشاركة 35 منتخباً، تم توزيعها على سبع مجموعات، تتنافس بنظام الدوري المجمع على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان في مايو 2027.

ووفقاً لنظام البطولة، فإن المنتخبات السبعة المتأهلة تنضم إلى تسعة منتخبات حجزت مقاعدها مباشرة بعد مشاركتها في كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2026»، وهي: أستراليا، والصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفيتنام.

رأس الخيمة تستضيف منافسات المجموعة الثالثة حتى 20 الجاري. من المصدر