منتخب الإمارات يهزم بوتان بثلاثية نظيفة ويحصد أول 3 نقاط في تصفيات آسيا للناشئين

استهل منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة بفوز كبير على منتخب بوتان بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، الذي يستضيف منافسات المجموعة الثالثة.

وحصد «الأبيض الصغير» أول ثلاث نقاط في التصفيات، بعدما قدم مباراة قوية فرض خلالها سيطرته على مجريات اللعب طوال الشوطين، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخبات سورية وماكاو وبنغلاديش.

ويخوض المنتخب مباراته الثانية أمام منتخب ماكاو، السبت المقبل، على استاد نادي الإمارات.

وبدأ «الأبيض الصغير» المباراة بأفضلية واضحة، وكان الأكثر تركيزاً واستحواذاً على الكرة خلال الشوط الأول، وضغط بقوة على مرمى منتخب بوتان بحثاً عن هدف التقدم، ونجح بالفعل في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الخامسة، عن طريق اللاعب منصور محمد، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، مستغلاً عرضية متقنة من مطر أحمد، إثر هجمة منظمة بدأها سيف السعدي.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الإماراتي سيطرته على مجريات اللعب، وواصل ضغطه الهجومي، ليترجم أفضليته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، عن طريق سالم جمال، من تسديدة قوية.

وأضاف «الأبيض الصغير» الهدف الثالث في الدقيقة 57 بالنيران الصديقة، بعدما حول لاعب بوتان، تمزين، الكرة بالخطأ إلى مرماه، إثر تسديدة نفذها ميثم أحمد، وتسببت في إرباك الدفاع البوتاني.

وفي المجموعة ذاتها، وعلى استاد سعود بن صقر القاسمي، فاز المنتخب السوري على منتخب ماكاو بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد المصطفى في الدقيقة الثامنة، ليرفع المنتخب السوري رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث نقاط لمنتخب ماكاو.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز المنتخب السوري على بنغلاديش بنتيجة 5-1، فيما فاز منتخب ماكاو على بوتان بهدف دون مقابل.

وتقام التصفيات بمشاركة 35 منتخباً، جرى توزيعها على سبع مجموعات، تتنافس بنظام الدوري المجمع، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان خلال مايو 2027.

ووفقاً لنظام البطولة، تنضم المنتخبات السبعة المتأهلة إلى تسعة منتخبات حجزت مقاعدها مباشرة بعد مشاركتها في كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2026»، وهي: أستراليا، والصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفيتنام.