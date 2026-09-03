«أبيض السلة» يواجه فلسطين في افتتاح «النافذة الثانية» الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة عن مجموعات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، المقررة إقامتها، في نوفمبر المقبل، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وأوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة، بجوار منتخبات فلسطين والبحرين وكازاخستان والكويت وسريلانكا، في نافذة تسفر نتائجها عن تحديد المنتخبات الأربعة الأولى المتأهلة عن هذه المجموعة للمرحلة الثالثة والختامية المؤهلة بدورها لكأس آسيا 2029.

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية، منير بن الحبيب: «حدّد نظام التصفيات عن ترحيل نتائج المنتخبات من النافذة الأولى، واستهلال النافذة الثانية بالرصيد ذاته من النقاط، على أن يواجه المنتخب الوطني في مباراته الأولى بالنافذة الثانية منتخب فلسطين، ويتبع بلقاء منتخب كازاخستان، ومن ثم لقاء منتخب سريلانكا».

وأوضح: «وفق النظام المعتمد للتصفيات، يدخل منتخبا فلسطين والبحرين متصدرا المجموعتين الأولى والثانية لتصفيات منطقة غرب آسيا، بإجمالي رصيدهما المرحل معهما من النافذة الأولى والبالغ ثماني نقاط لكل منهما، على أن يدخل المنتخب الوطني وكازاخستان برصيد سبع نقاط لكل منهما، والأمر ذاته ينطبق على منتخبي الكويت وسريلانكا برصيد ست نقاط لكل منهما».

وعن حظوظ المنتخب، قال بن الحبيب: «علينا مواصلة البناء على ما حققناه من نتائج في النافذة الأولى، ولدينا معلومات واضحة عن المنافسين، سواء فلسطين وكازاخستان أو منتخب سريلانكا، وحظوظنا مشروعة في المنافسة على إحدى البطاقات الأربع الأولى عن المجموعة للتوجه إلى المرحلة الختامية التي سننضم خلالها إلى أربعة منتخبات أخرى قادمة من شرق القارة، إضافة إلى 16 منتخباً مصنفاً ضمن كبار القارة سبق لها المشاركة في كأس آسيا 2025، للدخول في دوري مجموعات جديد يتحدد في ختامه هوية المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2029».

واختتم: «كل مباراة تحمل أهمية خاصة، وبالتأكيد سندخل النافذة الثانية وسط غيابٍ مؤثر جديد للاعبنا راشد ناصر، الذي تعرض لإصابة خطرة في مباراتنا الأخيرة في (نافذة دبي) أمام عمان بقطع في وتر القدم اليسرى، وستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، إلا أننا على الطرف الأخير سنستعيد كلاً من حامد عبداللطيف وحسن عبدالله، اللذين غابا بدورهما عن النافذة الأولى للإصابة».