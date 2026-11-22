فاز منتخب الإمارات على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، أمس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2026، المقامة في تايلاند.

وسجل أهداف منتخب الإمارات راشد يعقوب في الدقيقة 15، وعبدالله البلوشي في الدقيقة 25، وراشد علي في الدقيقة 31، فيما أحرز ماماشاريف حليموف هدف أوزبكستان في الدقيقة 34.

ويتصدر منتخب عُمان ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام منتخب الإمارات الذي خاض مباراتين. وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة غداً، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع عُمان، والسعودية مع أوزبكستان.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.