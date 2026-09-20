«الأبيض» يبحث عن التعويض أمام كوريا الشمالية في «الآسياد»

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، في الساعة الثانية من ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد وايف كاريا، مواجهة مهمة أمام نظيره الكوري الشمالي، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية 2026 (الآسياد) المقامة حالياً في اليابان.

ويتطلع «الأبيض الأولمبي» خلال المباراة إلى تعويض خسارته أمام المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من المنافسات، التي تركته من دون نقاط. وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات وكوريا الشمالية منتخبي إيران والصين، على أن يختتم «الأبيض الأولمبي» مشواره في دور المجموعات الأربعاء المقبل، بمواجهة المنتخب الصيني.

وتعد المباراة تحدياً واختباراً جديداً للاعبي المنتخب وللمدرب الكرواتي إيغور بيشكان، من أجل تصحيح الصورة التي ظهر بها المنتخب في الجولة الأولى، والتي تسببت في خسارته، والإبقاء على حظوظه في المنافسة خلال هذا الحدث.

وكشفت مباراة المنتخب الأولى وجود ثغرات دفاعية في صفوف «الأبيض» تحتاج إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، إذ استقبلت شباكه ثلاثة أهداف دفعة واحدة في الشوط الثاني، بعدما حافظ حارس المرمى خالد توحيد على نظافة شباكه خلال الشوط الأول.

ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبين الذين يعول عليهم الجهاز الفني في تغيير الصورة التي ظهر بها في الجولة الأولى، من خلال تقديم مستوى فني متطور يعكس إمكاناتهم، والسعي إلى تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات.

ويتوقع أن يكون الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي إيغور بيشكان، قد عمل على معالجة الأخطاء التي صاحبت مباراة الجولة الأولى، علماً بأن بيشكان تولى مهمة تدريب المنتخب في أغسطس الماضي خلفاً للمدرب الأوروغوياني السابق مارسيلو بروسلي.