يبحث منتخب الناشئين لكرة القدم عن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة، المقررة في أوزبكستان عام 2027، وذلك خلال المواجهة المرتقبة مع منتخب بنغلاديش،

اليوم في الساعة 19:20، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات السبع، لينضم إلى المنتخبات التسعة التي تأهلت لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي اليوم المنتخب السوري، صاحب المركز الثاني في ترتيب المجموعة، مع منتخب بوتان الذي يتذيل الترتيب من دون رصيد.

ويتصدر «الأبيض الصغير» ترتيب منتخبات المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السوري، فيما يحل منتخب بنغلاديش في المركز الثالث برصيد ست نقاط، وماكاو في المركز الرابع بثلاث نقاط.

وسيقاتل لاعبو المنتخب من أجل تحقيق الفوز على بنغلاديش، ورفع رصيدهم إلى 10 نقاط، لضمان حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.