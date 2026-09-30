لاعب قطر أحمد فتحي: «الأبيض» من المرشحين للقب «خليجي 27»

وصف لاعب المنتخب القطري أحمد فتحي المنتخب الإماراتي بأنه «منتخب محترم»، ومن المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب «خليجي 27»، عقب تعادل المنتخبين في ختام دور المجموعات، وتأهل «الأبيض» إلى الدور نصف النهائي متصدراً مجموعته.

وقال فتحي عقب المباراة: «دخلنا المباراة وكنا نطمح إلى الثلاث نقاط، لأننا كنا نعرف أننا سنواجه منتخباً محترماً، هو منتخب الإمارات، ومن المنتخبات المرشحة للبطولة».

وأشار إلى أن المنتخب القطري تعامل بإيجابية مع نتيجة التعادل، بعدما أنهى دور المجموعات من دون خسارة، وقال: «لم نكن نطمح إلى أن نخرج عن المركز الثاني، لكننا نتعامل مع النتيجة بإيجابية، خضنا ثلاث مباريات من دون خسارة».

وأوضح أن «العنابي» خاض المباراة وسط بعض التغييرات وغياب عدد من العناصر المهمة، مؤكداً أن تركيز اللاعبين انصب على تحقيق الفوز أمام الإمارات، بعيداً عن حسابات الدور نصف النهائي.

وقال: «دخلنا المباراة من دون التفكير في الدور نصف النهائي، وكان تركيزنا منصباً فقط على الحصول على النقاط الثلاث، بغض النظر عن المنتخب الذي سنواجهه، سواء المنتخب السعودي أو المنتخب العماني، وهما من أفضل المنتخبات الموجودة في آسيا».

وأنهى المنتخب القطري مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف خلف «الأبيض» ليضرب بذل موعداً مع السعودية في نصف النهائي.