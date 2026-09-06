«الأبيض الشاب» يسعى إلى تصحيح الصورة أمام تركمانستان في تصفيات آسيا

يخوض منتخب الشباب لكرة القدم في الساعة 12:30 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب تشونبوري في تايلاند، مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب تركمانستان، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في الصين عام 2027.

ويدخل المنتخب المباراة بطموح تحقيق فوزه الأول وحصد أول ثلاث نقاط في التصفيات، وتصحيح صورته التي اهتزت بعدما تعرض لخسارتين أمام تايلاند بهدفين دون رد، والعراق بهدفين مقابل هدف. وبقي رصيد «الأبيض الشاب» خالياً من النقاط حتى الآن، بعدما استقبلت شباكه أربعة أهداف في مباراتين، مقابل تسجيله هدفاً واحداً.

ويحتل «الأبيض الشاب» المركز الأخير في ترتيب منتخبات المجموعة التي يتصدّرها منتخب تايلاند برصيد ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لتركمانستان والعراق.

ويسعى مدرب المنتخب، الهولندي بيتر فان ديرفين، إلى معالجة الثغرات والأخطاء التي تسببت في خسارة المنتخب مباراتيه السابقتين، وعدم ظهوره بالمستوى الفني المطلوب، رغم أن المنتخب يعد أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، نظراً إلى سابق فوزه بلقب البطولة عام 2008، بعدما حقق أرقاماً قياسية بالفوز في جميع مبارياته خلال البطولة، محققاً العلامة الكاملة.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب تايلاند مع نظيره العراقي في ختام مباريات الجولة الثالثة.

ووفقاً لنظام التصفيات، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني.

ورغم نجاحه في التقدّم بهدف السبق خلال مباراته الأخيرة مع العراق عن طريق المهاجم يانيك مولر، فإن «الأبيض الشاب» لم يحافظ على تقدمه. كما أهدر مولر ركلة جزاء في الدقائق الحاسمة من المباراة، قبل أن تستقبل شباك المنتخب هدفين لمصلحة العراق، بعدما أخفق دفاع «الأبيض» في إيقاف المحاولات العراقية للوصول إلى مرمى الحارس جوشوا بنتلي.

واستفاد المنتخب العراقي من الثغرات الدفاعية التي ظهرت في الخط الخلفي لـ«الأبيض الشاب»، ليحسم المباراة لمصلحته، رغم البداية الجيدة للمنتخب الإماراتي.

ولم يظهر «الأبيض الشاب» خلال التصفيات بالمستوى الفني المطلوب، إذ غابت بصمة المدرب الهولندي بيتر فان ديرفين الذي كان الرهان عليه كبيراً، لإحداث تغييرات فنية كبيرة في المنتخب، قياساً إلى الخبرة التي يتمتع بها في مجال التدريب.

وبات على الجهاز الفني للمنتخب مراجعة حساباته الفنية عقب انتهاء المشاركة في هذه التصفيات، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات الفنية التي عاناها المنتخب، وحرمته الظهور بالصورة المأمولة.

وفي المقابل، فإن منتخب تركمانستان الذي تعرض للخسارة في الجولة الثانية أمام تايلاند بهدف دون رد، يحتل حالياً المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متساوياً مع المنتخب العراقي، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر منتخب تايلاند.