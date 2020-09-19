راشد بن حميد: «فيفا» اتخذ قرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (كونغرس فيفا)، الـ70، الذي عُقد أمس، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، وبمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، عبر نظام الاتصال المرئي.

وشارك في الاجتماع، أيضاً، النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله الجنيبي، والأمين العام للاتحاد، محمد الظاهري.

وقال اتحاد الكرة، في بيان أمس: «أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الفترة الماضية، التي شهدت تحديات صعبة، نادراً ما يشهدها النشاط الرياضي العالمي، حيث اتخذ عدداً من القرارات الحاسمة، للحد من تداعيات جائحة (كورونا)، والحفاظ على سلامة منتسبي كرة القدم في كل أرجاء العالم، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب التعامل مع هذه الأزمة الصحية، وفقاً للاجراءات الاحترازية، التي يفرضها الاتحاد الدولي والاتحادات القارية، والجهات المختصة في كل دولة، من أجل العودة الآمنة لممارسة نشاط كرة القدم». وأضاف البيان: «استعرض (الكونغرس)، أيضاً، التقرير السنوي للأعمال، والذي تضمن جميع أنشطة عام 2019».

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