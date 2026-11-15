منصور بن محمد: مشاركة الإمارات في «داكار 2026» ستظل خالدة في الذاكرة

رفع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود، وشعب الإمارات، بمناسبة الإنجاز الأولمبي التاريخي الذي حققته الدولة في دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، بحصد خمس ميداليات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالدورة.

وأكد سموّه أن هذا الإنجاز يعكس طموحات شباب الإمارات وقدرتهم على تحقيق النجاحات ورفع راية الوطن عالياً في المحافل الأولمبية الدولية، ويجسد ثمار الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة.

وأشاد سموّه بما قدمه رياضيو الإمارات في الدورة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يستحق التوقف عنده واستلهام ما يعكسه من حب الوطن والتفاني من أجل رفعته وازدهاره. كما نوّه بالروح العالية التي تحلّى بها الرياضيون منذ انطلاق المنافسات، وحرصهم على أن يكونوا خير سفراء لوطنهم من خلال مستوياتهم ونتائجهم المشرفة.

وأوضح سموّه أن مسؤولية تمثيل الوطن تقتضي مواصلة السعي إلى تحقيق الأفضل في كل محفل، مؤكداً أن مشاركة الإمارات في «داكار 2026» ستظل خالدة في الذاكرة، ونموذجاً للأجيال الرياضية المقبلة.

وثمّن سموّه جهود وفد الإمارات، وفرق العمل الإدارية والفنية والطبية المرافقة، مؤكداً أن الإنجاز جاء ثمرةً لتعاون الجميع وعملهم على توفير مختلف السبل أمام الرياضيين.

وجاءت حصيلة الإمارات عبر ريان ملحان، المتوج بذهبية فردي الرجال في الريشة الطائرة، وسعيد عمر، الفائز بذهبية سباق 400 متر للرجال، وأروى علي، صاحبة فضية سباق 100 متر للسيدات، وعائشة محمد، الفائزة ببرونزية سباق 400 متر للسيدات، ومعاذ وائل المتوّج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كغ بالملاكمة.

كما أحرزت فارسة منتخبنا الوطني علياء المهيري ذهبية الفرق القارية مع فريق آسيا، ضمن مسابقة الاتحاد الدولي للفروسية التي أُقيمت خلال الدورة، وهي مسابقة منفصلة عن برنامج الميداليات الأولمبية الرسمية.

وشاركت الإمارات في الدورة بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها بهذا الحدث منذ انطلاق نسخته الأولى في سنغافورة عام 2010، إذ ضم الوفد 12 رياضياً ورياضية تنافسوا في تسع رياضات مختلفة.

وعلى صعيد جدول الميداليات، جاءت الإمارات في المركز الـ33 عالمياً والثالث عربياً خلف مصر والأردن، بالتساوي مع سويسرا، برصيد 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، فيما تصدرت الصين الجدول بـ33 ميدالية، تلتها اليابان بـ28 ميدالية، ثم روسيا بـ14 ميدالية.