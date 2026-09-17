إسماعيل مطر عضواً في الجهاز الفني لمنتخب الإمارات

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم ضمّ نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق، إسماعيل مطر، إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، بدءاً من المعسكر الحالي المقام في العاصمة أبوظبي.

ويستعد «الأبيض» للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 في المملكة العربية السعودية.



وتأتي خطوة اتحاد الكرة بعد أيام من نشر «الإمارات اليوم» تقريراً بعنوان «رياضيون لاتحاد الكرة والأندية: استثمروا في جيل مطر و«عموري» بالتدريب والإدارة»، سلّط الضوء على أهمية الاستفادة من خبرات إسماعيل مطر وغيره من نجوم «الأبيض» السابقين، وتوظيف تجاربهم في المنتخبات الوطنية والأندية.