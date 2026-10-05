الحكم المغربي جلال جيد يدير نهائي "خليجي 27" بين الإمارات والسعودية

أسند الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة «خليجي 27» بين منتخبي الإمارات والسعودية إلى الحكم المغربي جلال جيد في القمة المرتقبة، غداً الثلاثاء (الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات). وكان جلال جيد (من مواليد 23 مارس 1987 بالدار البيضاء)، قد أدار مباراة منتخب الإمارات مع نظيره القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات خلال البطولة التي انتهت بالتعادل 1-1، وكذلك أدار مباراة الكويت مع العراق المثيرة التي انتهت لمصلحة «أسود الرافدين» 3-2.