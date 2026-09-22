محاضرة للاعبي منتخب الإمارات عن التحكيم في «خليجي 27»

قدّمت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، محاضرة عن التحكيم للاعبي منتخب الإمارات الوطني، في مقر إقامة البعثة بمدينة جدة، قبل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتناولت المحاضرة أبرز التعديلات والتعليمات التحكيمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مدعومة بلقطات وحالات تطبيقية لتوضيح القرارات وآلية التعامل معها خلال المباريات.

وتأتي المحاضرة في إطار حرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم على تعزيز التواصل بين الحكام والمنتخبات المشاركة، وتوضيح التفسيرات والتعليمات التحكيمية قبل انطلاق المنافسات، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط والحد من حالات سوء الفهم خلال المباريات.