حكم هولندي يدير مباراة الإمارات وعُمان في نصف نهائي «خليجي 27»

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الإمارات وعُمان في نصف نهائي «خليجي 27»، السبت، إلى الحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز، فيما يتولى العراقي زيد ثامر مهمة الحكم الرابع، ومواطنه حيدر عبدالحسن مهمة الحكم الخامس، والهولندي أروين بلانك حكماً لـ«الفار»، والبحريني إسماعيل حبيب مساعداً لحكم الفيديو، فيما يتولى السعودي عبدالرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.

وأسندت إدارة مباراة السعودية وقطر إلى الحكم البرتغالي جواو بينيرو، ويعاونه مواطناه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، والبحريني عمار محفوظ حكماً رابعاً.