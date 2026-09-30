5 ميداليات حصاد منتخب الكيك بوكسينغ في مونديال الشباب

فاز منتخب الإمارات الوطني للكيك بوكسينغ بخمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وذلك في ختام مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب في مدينة جيسولو الإيطالية.

وشارك في البطولة 2893 لاعباً ولاعبة يمثلون 78 دولة، وأقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ «واكو».

ووفقاً لبيان صحافي فقد قدّم أبطال الإمارات مستويات فنية مميزة وسط منافسات اتسمت بالقوة من دور الـ16 وحتى النزالات النهائية، واعتلوا منصات التتويج عبر منافسات الحلبة والتاتامي، وفي أربعة أساليب مختلفة شملت «كي وان» واللو كيك والبوينت فايت والكيك لايت.

وفي منافسات الحلبة، توّج محمد كريم الشعري بالميدالية الذهبية في أسلوب «كي وان» لوزن تحت 67 كغم، فيما أحرز عصام أيمن الميدالية الفضية في منافسات اللو كيك لوزن تحت 60 كغم. وفي منافسات التاتامي، نجح زيد ياسر عامر في حصد الميدالية الذهبية في أسلوب البوينت فايت لوزن تحت 32 كغم، فيما نال لورينزو بيرشي الميدالية الفضية في الأسلوب والوزن نفسيهما، بينما أحرزت آمنة الشعري الميدالية البرونزية في منافسات الكيك لايت لوزن تحت 55 كغم.