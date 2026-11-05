كرة القدم الإسبانية توحّد ملاعبها تكريماً للراحل دي ميغيل في الدقيقة 9

تتحول ملاعب كرة القدم الإسبانية خلال الجولة المقبلة إلى مساحة للوفاء والتضامن، بعدما قررت المؤسسات الكروية توحيد جهودها لإحياء ذكرى خيسوس دي ميغيل، لاعب نادي تينيريفي الذي وافته المنية إثر حادث مأساوي، عبر مراسم تكريمية تشمل مختلف المسابقات، يتصدرها توقف اللعب في الدقيقة التاسعة، تخليداً لرقم قميصه.

وأعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني «لاليغا» ورابطة الدوري الإسباني للسيدات، بالتعاون مع الأندية واللاعبين، تنظيم سلسلة من المبادرات التكريمية خلال مباريات الجولة المقبلة، المقررة بين 6 و9 نوفمبر، تحت شعار «ستبقى دائماً في ذاكرتنا»، في رسالة تعكس وحدة أسرة كرة القدم الإسبانية في مواجهة الفقد.

وتتضمن المراسم دخول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب بقمصان تحمل الرقم 9 وعبارة تكريمية، قبل الوقوف في نصف دائرة متشابكي الأذرع في المنطقة التي شهدت الحادث، فيما يضع قائدا الفريقين باقات من الزهور، تعقبها دقيقة صمت وصورة للاعب على الشاشات، وسط تصفيق الجماهير واللاعبين.

ولن يقتصر التكريم على ما قبل المباريات، إذ سيتوقف اللعب عند أول فرصة مناسبة اعتباراً من الدقيقة التاسعة، لتعرض الشاشات مقطعاً تكريمياً للاعب، في لحظة وفاء تستحضر ذكراه وتخلّد رقمه داخل الملاعب الإسبانية.

كما تمتد المبادرة إلى مختلف المسابقات الوطنية، فيما ينظم نادي تينيريفي مراسم تكريم خاصة بعد غدٍ السبت في ملعب «هيليودورو رودريغيز لوبيز»، بحضور الجماهير، على أن تُنقل عبر منصات وقنوات لاليغا والاتحاد الإسباني.

وفي سياق متصل، تقرر تأجيل ثلاث مباريات في دوري «لاليغا هايبرموشن»، تجمع كاستيون وإيبار، وغرناطة وتينيريفي، وأندورا وريال مايوركا، إلى جانب مباراة كوستا أديخي تينيريفي وديبورتيفو ألافيس في دوري السيدات، على أن يُعلن عن المواعيد الجديدة لاحقاً.

وتجدد المؤسسات الكروية الإسبانية تعازيها لعائلة اللاعب وأحبائه وزملائه وأسرة نادي تينيريفي، مؤكدة أن الملاعب ستتحد في هذه الجولة لتكريم ذكراه برسالة وفاء عنوانها: «ستبقى دائماً في ذاكرتنا».