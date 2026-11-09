«أوب» الصربي بطلاً لجولة دبي العالمية لكرة السلة الثلاثية

تُوِّج فريق «أوب» الصربي بلقب جولة دبي العالمية لكرة السلة الثلاثية «3x3»، التي اختُتمت منافساتها، أول من أمس، في «فستيفال باي»، بعد فوزه على فريق «باكتس بون» الألماني بنتيجة 20-19 في المباراة النهائية، ليحرز لقبه الرابع ضمن جولات الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» خلال الموسم الحالي. وشهدت البطولة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، مشاركة 14 فريقاً على مدار يومين، في أول استضافة لدبي لإحدى جولات سلسلة العالم للعبة.

وقاد الفريق الصربي نجمه، ستراهينيا ستوياتشيتش، الذي تُوِّج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل 34 نقطة، وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليكون من أبرز اللاعبين في المؤشرات الإحصائية للمنافسات.