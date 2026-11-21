أكد المحلل الرياضي ماجد الفلاسي، أن جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفتقد إلى الشفافية والمعايير الواضحة، مشيراً إلى أن غياب التفاصيل التي تفسّر المفاضلة بين المرشحين قد يؤدي إلى ذهاب الجائزة إلى لاعب أقل استحقاقاً من منافسيه. وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن الحسابات والتوازنات والعلاقات تتحكم، في تقديره، في اختيار الفائزين، موضحاً: «يجب أن يستند تقييم المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا إلى إسهام كل لاعب مع منتخب بلاده وناديه، سواء في بطولات المنتخبات أو في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، مع إعلان وزن كل مسابقة في التقييم».

وأضاف: «المقارنة مع الجوائز الأوروبية تطرح سؤالاً حول مدى وضوح أثر أداء اللاعب مع ناديه ومنتخب بلاده في النتيجة النهائية، فعلى أي أساس اختار الاتحاد الآسيوي القائمة النهائية، وكيف فاضل بين المرشحين ولاعبي اليابان وأستراليا، وما المعايير التي اعتمدها لتقييم المحترفين اليابانيين والكوريين الجنوبيين خارج القارة في الجائزة المخصصة لهم».

وأكمل: «الجدل حول الجوائز يأتي في سياق مشكلات تتكرر في إدارة الاتحاد الآسيوي لبطولاته، من بينها تغيّر المواعيد وتأخر إعلان بعض القرارات، ونشر نتائج التقييم وتوضيح آلية حسم الجوائز سيتيحان للجمهور فهم أسباب الاختيار».