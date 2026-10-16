عيد باروت مدرباً والطلياني مشرفاً.. قائمة منتخب الإمارات في «خليجي قدامى اللاعبين»

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين، المقررة في الدوحة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين، وفقاً لنظام خليجي 27 التي اختتمت أخيراً في مدينة جدة السعودية. ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن.

وعين اتحاد الكرة المدرب الوطني عيد باروت لقيادة المنتخب في البطولة، وعدنان الطلياني مشرفاً، وعبدالقادر حسن مديراً، فيما يضم الجهاز الفني جمعة مطر مساعداً للمدرب، وعلي عاشور مدرباً لحراس المرمى، وأيمن النوبي مدرباً للياقة البدنية.

وتأتي مشاركة المنتخب حرصاً من اتحاد الكرة على الحضور في التجمعات الخليجية التي تعزز أواصر المحبة والأخوة بين نجوم الكرة الخليجية الذين سبق لهم المشاركة في دورات كأس الخليج العربي.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً هم: ماجد ناصر، ووليد سالم، ومحمود الماس، وأحمد خميس، وعبدالله مال الله، وعبدالرحيم جمعة، وبشير سعيد، وفهد مسعود، وفيصل خليل، وحسن علي إبراهيم، وهلال سعيد، وإسماعيل مطر، وجمعة خاطر، ومحمد سرور، ومهند العنزي، وراشد عبدالرحمن، وسعيد الكاس، وسيف محمد، وسالم خميس، وسبيت خاطر، وسلطان الغافري، ووليد عباس، ويوسف جابر.

وحسب اللائحة المعتمدة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يجب أن يكون اللاعبون المسجلون قد أتموا 40 عاماً، أي من مواليد 1986 وما قبلها. وتبلغ مدة المباراة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، مع السماح بالتبديلات المفتوحة خلال أربع فترات توقف.

ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة اليمن يوم 30 أكتوبر الجاري، قبل أن يلتقي البحرين في الجولة الثانية يوم 31 من الشهر نفسه، ثم يواجه قطر في الثاني من نوفمبر المقبل. وتقام المباريات على استاد حمد واستاد سعود بن عبدالرحمن.