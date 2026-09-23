شبكة واسعة من القنوات تنقل منافسات «خليجي 27»

تتواصل استعدادات الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتوفير تغطية إعلامية واسعة لمنافسات «خليجي 27»، من خلال مجموعة من القنوات والمنصات الحاصلة رسميًا على حقوق بث البطولة حتى تاريخه.

وتضم قائمة الجهات الناقلة قنوات الكأس الرياضية، وMBC، والسعودية الرياضية، وقناة البحرين، وقناة عُمان الرياضية، ومنصة شاشا، فيما انضمت حديثًا كل من الكويت الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية إلى قائمة أصحاب حقوق البث، بما يعزز من انتشار البطولة ويوسع نطاق وصولها إلى الجماهير في مختلف دول المنطقة.

ويعكس تنوع الجهات الناقلة الحضور الإعلامي المتنامي للبطولة والاهتمام الكبير الذي تحظى به منافسات كأس الخليج، إلى جانب حرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم على إتاحة المباريات لأكبر شريحة ممكنة من الجماهير عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية.

وأكد الاتحاد أن القائمة المعلنة تمثل الجهات الحاصلة رسميًا على حقوق البث حتى الآن، على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات أو جهات إضافية عبر القنوات الرسمية للاتحاد الخليجي لكرة القدم.