منتخب البحرين يحتج رسمياً ويطالب باعتباره فائزاً 3-0 على قطر

تقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم، طالب فيه باحتساب منتخب بلاده فائزاً بنتيجة (3-0) على نظيره القطري، في المباراة التي انتهت بفوز «العنابي» (2-0)، ضمن الجولة الأولى من منافسات «خليجي 27» المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية.

وذكرت قناة «الكأس» القطرية، اليوم الجمعة، أن احتجاج الاتحاد البحريني جاء على خلفية مشاركة لاعب المنتخب القطري عصام ماديبو في المباراة، رغم إيقافه خمس مباريات، عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال نهائيات كأس العالم 2026.

ويستند الجانب البحريني في احتجاجه إلى أن عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب كانت لا تزال سارية، ما يجعل مشاركته في المباراة محل اعتراض رسمي، بانتظار قرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بشأن الاحتجاج.