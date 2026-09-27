تعرف إلى آلية تحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي في «خليجي 27»

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعها الرابع في جدة، برئاسة الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن مقرن، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجولة الثانية من بطولة «خليجي الديار العربية 27»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

وشارك في الاجتماع محمد هزام الظاهري، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة أحمد محمد الحرمي، وقتيبة الغيلاني، وراشد الزعبي، ومحمد فرحان عبيد، وأيمن الحسيني، وحسام السنباني، إلى جانب حمد المناعي، مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ومحمد الخميسي، مقرر اللجنة.

واطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من مراقبي المباراتين الرابعة والخامسة، اللتين جمعتا العراق والكويت، والسعودية وعُمان، وناقشت عدداً من الحالات والملاحظات المرتبطة بالمباراتين، إلى جانب استكمال الترتيبات الخاصة بجداول تدريبات المنتخبات ومواعيد استخدام الملاعب التدريبية المعتمدة، بما يضمن انتظام البرامج الفنية وفق الجدول المعتمد للبطولة.

كما استعرضت اللجنة آلية تحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، مؤكدة أن ترتيب المنتخبات في كل مجموعة يتم وفق المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لقواعد وشروط المباريات، بحسب مجموع النقاط التي يحصل عليها كل منتخب.

وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم تحديد الترتيب وفق المعايير التالية:

• النقاط المحققة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

• فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

• عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

• في حال استمرار التعادل، يعاد تطبيق المعايير السابقة على مباريات المنتخبات المتساوية فقط.

• فارق الأهداف في جميع مباريات البطولة.

• عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات البطولة.

• في حال كان المنتخبان المتعادلان قد التقيا في المباراة الأخيرة بينهما وكانا متواجدين على أرض الملعب، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء.

• المنتخب الأقل حصولاً على نقاط البطاقات الصفراء والحمراء وفق النظام المعتمد.

• وفي حال استمرار التعادل، تجرى قرعة لتحديد ترتيب المنتخبات المتساوية.

وتُحتسب نقاط البطاقات التأديبية بواقع نقطة واحدة للبطاقة الصفراء، وثلاث نقاط عند حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين في المباراة نفسها، وثلاث نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة، وأربع نقاط عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة في المباراة نفسها.

وكانت اللجنة قد حددت موعد المباراة النهائية لبطولة «خليجي الديار العربية 27»، والمقررة يوم 6 أكتوبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما أصدرت لجنة المسابقات التعيينات الخاصة بمراقبي المباريات منذ اليوم الافتتاحي للبطولة وحتى الدور نصف النهائي، في إطار مسؤولياتها المتعلقة بمتابعة سير المنافسات وتطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وأقرت اللجنة كذلك آلية للمتابعة اليومية خلال البطولة، من خلال عقد اجتماعات صباحية يومية لمراجعة تقارير المباريات، ومناقشة الملاحظات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالمنافسات، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق اللوائح المعتمدة.

وقال الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن مقرن، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم: «ناقش الاجتماع الرابع التقارير المقدمة من مراقبي المباريات وعدداً من الحالات المرتبطة بالمنافسات، إلى جانب ترتيبات المباريات وجداول تدريبات المنتخبات وآلية المتابعة اليومية لتقارير البطولة، بما يضمن سير المنافسات وفق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة».