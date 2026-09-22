صافرة إماراتية تدير مباراة العراق وعُمان في «خليجي 27»

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتياً بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، لإدارة مباراة العراق وعُمان، المقررة غداً الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقامة في مدينة جدة السعودية.

ويضم الطاقم الحكمين المساعدين الإماراتيين محمد الحمادي وجاسم عبدالله، فيما سيكون البحريني عمار محفوظ حكماً رابعاً، والإماراتي محمد عبيد حكماً لتقنية الفيديو «VAR»، بمساعدة القطري مشاري الشمري.

واستعد الطاقم التحكيمي الإماراتي مبكراً للمشاركة في البطولة الخليجية، من خلال الظهور في عدد من المباريات المحلية والقارية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وتقديم مستوى تحكيمي متميز خلال منافسات «خليجي 27».