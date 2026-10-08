بيع سيارة «فيراري» مملوكة لأسطورة السلة مايكل جوردان مقابل 2.7 مليون دولار

في عام 1997 طلب نجم كرة السلة الأميركي السابق مايكل جوردان سيارة فيراري من فئة غراند تورر مجهزة خصيصاً له نظراً لطول قامته الذي يبلغ نحو 198 سم، مما كان يعني حاجته لمساحة كافية لمد جسده والاسترخاء بعد المباريات.

ووصلت السيارة - وهي من طراز فيراري 550 مارانيلو موديل 1997 بلون أحمر خارجي ومقصورة داخلية باللون البيج - في الوقت المناسب تماماً ليحتفل بانتصاره وفوزه بلقب الدوري الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» للمرة الخامسة مع فريق «شيكاغو بولز» في يونيو من ذلك العام بحسب موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات. وظهرت هذه السيارة في الفيلم الوثائقي عن أسطورة السلة الأميركي «الرقصة الأخيرة» وهي تغادر موقع التدريبات في يناير (كانون الثاني) 1998.

وتعد السيارة فيراري 550 مارانيلو بحد ذاتها واحدة من أعظم سيارات شركة السيارات الفارهة الإيطالية الشهيرة؛ فهي تجمع بين الطابع القوي والمثير لطراز دايتونا جي تي بي/4363 السابق، وبين هيكل عصري ونظام توجيه سريع الاستجابة للغاية، لكنها في جوهرها تظل سيارة فيراري أصيلة بمحرك V12 بقدرة 485 حصاناً، ومزودة بناقل حركة يدوي بنمط تعشيق مفتوح، مما يتيح لجوردان التحكم في القابض ببراعته المعهودة.

ويكمن جزء من جاذبية السيارة فيراري 550 في أناقتها الرصينة غير المتكلفة، وهذه السيارة ليست استثناءً من ذلك؛ فقد طلبها جوردان بمواصفات تخلو من شعارات «فيراري» الصفراء التي توضع عادة على الرفارف الجانبية. ورغم أنه من الصعب ألا تلفت الأنظار عند قيادة سيارة «فيراري» حمراء زاهية، إلا أن تصميم هذه السيارة جاء متسماً بقدر كبير من البساطة والهدوء.

وفي أواخر 2002 باع جوردان السيارة، لتختفي عن الأنظار تماماً منذ ذلك الحين. ولم تظهر مجدداً إلا هذا العام بعد رحلة بحث طويلة؛ إذ لم تستخدم إلا في مناسبات قليلة على مر السنين، ولم تتجاوز المسافة التي قطعتها منذ أن تسلمها جوردان 19 ألف ميل.

وتم بيع السيارة مؤخراً في مزاد بسعر وصل إلى 7.‏2 مليون دولار.