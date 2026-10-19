شرطة دبي تجهز «فيراري مانسوري» بحقيبة ذكية لخدمة أصحاب الهمم

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي - خلال مشاركتها في اليوم الأول من الدورة الثامنة لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي - سيارة «فيراري مانسوري» التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، والمجهزة بالحقيبة الذكية المبتكرة «هِمّة إكس»، التي تضم مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والتقنيات المساعدة المصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، وتسهيل التواصل معهم وتقديم الخدمات الشرطية لهم.

وتأتي مشاركة شرطة دبي في المعرض، الذي يُقام تحت شعار «دمج المجتمعات وتمكين الحياة»، من خلال جناحها في قاعة زعبيل رقم (6)، تحت شعار «قدرات بلا حدود.. وطموحات تصنع المستقبل»، حيث تستعرض مجموعة من الابتكارات والمبادرات والخدمات النوعية التي تعكس جهودها في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتطوير خدمات شرطية ذكية وشاملة تواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتتيح «هِمّة إكس» توفير مجموعة من الأجهزة والحلول التقنية المساعدة ضمن حقيبة متنقلة في الدورية الفارهة، بما يسهم في تسهيل التواصل والتفاعل مع أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم في الميدان.

ويعكس تجهيز سيارة «فيراري مانسوري» بهذه التقنيات توجه شرطة دبي نحو تطوير مفهوم الدوريات الشرطية الصديقة لأصحاب الهمم، من خلال نقل وسائل الدعم والمساعدة من مراكز تقديم الخدمات إلى المواقع والوجهات السياحية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الشرطية، ويدعم جهود الإمارة في توفير بيئة سياحية آمنة وميسرة وشاملة للجميع.

وأكد رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالنيابة في شرطة دبي، الرائد محمد عبدالرحمن المزروعي، أن المشاركة في المعرض تعكس التزام شرطة دبي بتطوير منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات المبتكرة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وقال إن الابتكار في شرطة دبي لا يقتصر على تطوير الأنظمة والمركبات والتقنيات الحديثة، بل يرتكز على توظيف هذه الإمكانات لخدمة المجتمع، وإحداث أثر إيجابي ملموس في حياة أفراده.

وأكد أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، محمد الحجاجي، أن «ما يميز الحقيبة الذكية هو الفكرة التي تقوم عليها، والمتمثلة في جعل التقنيات المساعدة جزءاً من منظومة الخدمات الميدانية، بحيث لا يكون صاحب الهمة مضطراً دائماً للبحث عن الوسيلة المناسبة للتواصل أو الحصول على المساعدة، وإنما نسعى إلى أن تكون هذه الوسائل أقرب إليه».

وأضاف: «أردنا من خلال إبراز هذا الابتكار في سيارة (فيراري مانسوري) أن نقدم رسالة تتجاوز الصورة التقليدية للدوريات الفارهة، مفادها أن التميز الحقيقي لا يكمن في قوة المركبة أو فخامتها فحسب، بل في قدرتنا على توظيف التكنولوجيا والإمكانات المتاحة لخدمة الإنسان، وتذليل التحديات أمام أصحاب الهمم».

وإلى جانب سيارة «فيراري مانسوري» والحقيبة الذكية «هِمّة إكس»، تستعرض شرطة دبي في جناحها عدداً من المبادرات المجتمعية والتجارب التفاعلية، من بينها «لعبة تحدي الهمم»، التي تتضمن 20 سؤالاً يومياً لتعزيز الوعي بأساليب التعامل مع أصحاب الهمم، ومبادرة «بأناملنا نبدع» بمشاركة مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب مبادرة «المترجم الصغير» بمشاركة طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، والهادفة إلى نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي.

كما يتضمن الجناح التعريف بخدمات بطاقة «إسعاد» والمزايا المقدمة لأصحاب الهمم، واستعراض مبادرة العلاج بركوب الخيل، إضافة إلى عروض الكلاب البوليسية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.