بعد نقله من السعودية.. المغرب والبرتغال يستضيفان نسخة استثنائية من رالي دكار

قالت منظمة (أماوري سبورت)، التي تنظم رالي دكار، الجمعة، إن نسخة عام 2027 ستقام في المغرب، بعد إقامة المرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى في البرتغال، وذلك بعد أيام من إعلانها نقل السباق من السعودية.

وأضافت المنظمة في بيان: "ستستضيف منطقة الغارف في البرتغال المرحلة التمهيدية والمرحلة الخاصة الأولى، فيما سيستضيف المغرب 11 مرحلة ويوم راحة في أكادير، ليجوب الرالي أراضيه كاملة من الشمال إلى أقصى الجنوب".

وستقام النسخة الـ 49 من رالي دكار، التي كان من المقرر إقامتها في البداية خلال الفترة من الأول إلى 15 يناير، في الفترة من التاسع إلى 23 يناير، شريطة موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات.

وقال مدير رالي دكار ديفيد كاستيرا: "ستلبي النسخة الـ49 من رالي دكار، بعد نقلها، المعايير الرياضية التي لطالما جعلت منها أصعب سباقات الرالي".

وأضاف: "على الرغم من ضيق الوقت المتاح لنا، فقد صممنا رالي دكار حقيقياً".

وستبلغ المسافة الإجمالية لرالي دكار 2027 نحو 7824 كيلومتراً، منها 4341 كيلومتراً من المراحل الخاصة، انطلاقاً من لول فارو وصولاً إلى مراكش.

وقالت منظمة أماوري سبورت إن قرار نقل رالي دكار خارج السعودية كان "استثنائيا ولمرة واحدة فقط".

وسيعود رالي دكار في نسخته الخمسين عام 2028 إلى السعودية، التي استضافت الحدث منذ عام 2020.

وتعني استضافة المغرب للسباق عودة رالي دكار إلى أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2008. وانطلقت هذه الفعالية عام 1978 كسباق يبدأ من باريس، ويمر عبر الصحراء الكبرى وصولاً إلى العاصمة السنغالية دكار في غرب أفريقيا، وظل يُعد أصعب تحد في رياضة السيارات على مستوى العالم.