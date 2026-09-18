سعرها 1.5 مليون درهم وقوتها 800 حصان.. شرطة دبي تضم سيارة «منصوري فيراري 812 سوبرفاست»

ضمّت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة «منصوري فيراري 812 سوبرفاست»، المعدّلة من شركة منصوري لتعديل السيارات، إلى أسطول دورياتها الفارهة، تبلغ قيمتها 1.5 مليون درهم.

وتبلغ قوة السيارة 800 حصان، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 345 كيلومتراً في الساعة، وتضم محركاً بسعة 6.5 لتر.

ودشنت شرطة دبي السيارة خلال فعاليات سوق السفر العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتعد خامس تعاون بين شرطة دبي وشركة المنصوري في مجال السيارات الرياضية الفارهة.

وكانت شرطة دبي قد دشّنت سابقاً أربع دوريات فارهة معدّلة بالتعاون مع شركة منصوري، أبرزها «لامبورغيني ريفويلتو»، وهي سيارة «هايبركار» هجينة معدّلة بقوة تبلغ 1,070 حصاناً، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية.

كما دشّنت «فيراري بوروسانغوي» أواخر 2025، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بمحرك V12 وقوة تبلغ 755 حصاناً، وجاءت بطلاء باللونين الأبيض والأخضر، مع مقصورة داخلية أرجوانية مخصصة ولوحة تحمل الرقم «12».

ودشّنت كذلك «رولز-رويس كولينان» عام 2025، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة معدّلة، تم الكشف عنها خلال سوق السفر العربي 2025، وهي نسخة وحيدة من نوعها بقوة 610 أحصنة، وتقوم بدوريات في المواقع السياحية، ومنها برج خليفة.

وكان أول تعاون بين الجانبين عبر سيارة «مرسيدس-AMG G63» عام 2024، التي تتميز بتصميم الهيكل العريض من شركة منصوري، إلى جانب ترقيات في الأداء الميكانيكي.