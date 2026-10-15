«جولة على السطح» تعود إلى «عالم فيراري أبوظبي»

تعود تجربة «جولة على السطح» في «عالم فيراري جزيرة ياس - أبوظبي» للموسم السادس، لتتيح لعشاق المغامرات فرصة الصعود إلى السطح الأحمر الأيقوني للمدينة الترفيهية، والاستمتاع بإطلالات خلابة على جزيرة ياس من منظور مختلف كلياً.

وتستمر التجربة الموسمية حتى 30 أبريل 2027، لتأخذ الضيوف في جولة استثنائية بصحبة مرشدين على السطح الأحمر الشهير لعالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، الذي يحتضن أكبر شعار لعلامة فيراري في العالم، وتمنحهم فرصة لاستكشاف أحد أشهر معالم أبوظبي من الأعلى.

وتجمع التجربة بين المغامرة وفرص التقاط الصور التذكارية أثناء تجول الضيوف فوق المعلم الشهير.