خلال 31 يوماً.. الإمارات تشهد حسم ألقاب 6 بطولات عالمية وإقليمية لرياضة المحركات

تستضيف دولة الإمارات خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين ثلاث فعاليات دولية كبرى في رياضة المحركات، تشمل رالي دبي الدولي “باها”، ورالي أبوظبي الصحراوي، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، لتشهد الدولة على مدار 31 يوماً إسدال الستار على ست بطولات عالمية وإقليمية وحسم ألقابها.

وتبدأ المنافسات برالي دبي الدولي “باها” خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، والذي يستضيف الجولة الختامية لكأس العالم للباها للسيارات وكأس الشرق الأوسط للباها للسيارات، إلى جانب الجولة قبل الأخيرة من كأس العالم للباها للدراجات النارية، فيما تستضيف أبوظبي النسخة الخامسة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر، بوصفه الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية.

وتختتم الفعاليات باستضافة حلبة مرسى ياس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، الذي يمثل الجولة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، إلى جانب ختام بطولة الفورمولا 2.