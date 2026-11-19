سيتمكن متابعو «فورمولا 1» اعتباراً من موسم 2027 من معرفة كيف يستجيب جسم السائق للحظات الحاسمة في السباق، إذ سيعرض البث المباشر بيانات بدنية لسائقين مشاركين لحظة بلحظة، من انطفاء أضواء الانطلاق إلى محاولات التجاوز في اللفة الأخيرة.

ووفقاً لما ذكرته مجلة "أوتو سبورت" البريطانية تبدأ الخطوة الأولى في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى هذا الأسبوع، إذ يُسمح للسائقين للمرة الأولى بارتداء جهاز قياس من «ووب» خلال السباق بعد موافقة الاتحاد الدولي للسيارات، على أن يُثبّت الجهاز على أعلى الذراع داخل غلاف مقاوم للحريق، ضمن اتفاق يمتد أربعة أعوام.

وقال سائق «فيراري» البريطاني لويس هاميلتون إن سباقات «فورمولا 1» تدفع السائق إلى أقصى حدوده بدنياً وذهنياً، وإنه يستخدم جهاز القياس منذ سنوات لفهم استجابة جسمه للمجهود ومتابعة تعافيه، معرباً عن حماسه لإتاحة هذه البيانات للجمهور كي يتعرّف إلى ما يعيشه السائق خلف المقود.

وأشارت المجلة إلى أنه قد يقترب نبض سائق «فورمولا 1» من 200 ضربة في الدقيقة، إذ سجّلت دراسة تابعت أحد السائقين في جائزة أستراليا الكبرى ارتفاع نبضه إلى 198 ضربة في الدقيقة خلال التجارب التأهيلية، مقابل متوسط بلغ 154 ضربة، ومن شأن عرض هذه الأرقام مباشرة أن يضيف إلى إثارة المشاهدة، إذ سيرى الجمهور كيف يتغير نبض السائق مع توتر الثواني التي تسبق الانطلاق، أو حين يناور لتجاوز منافس في اللفة الأخيرة.