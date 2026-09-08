ميلروي ينجو من «فيراري» مشتعلة: منافسي البطل أنقذ حياتي

توجّه السائق ​البريطاني، أولي ميلروي، بالشكر إلى منافسه، ‌لوك ​هارتوخ، على إنقاذ حياته، بعد أن توقف السائق الهولندي وسحبه من سيارة فيراري مشتعلة، خلال سباق بطولة الصين للسيارات الرياضية، الذي أُقيم في شنغهاي، السبت الماضي.

وتعرّض ميلروي ⁠لحادث تصادم، شمل سيارات عدة في اللفة السابعة من السباق، وأصيب بكسور في خمسة أضلع، وكسر آخر في الترقوة ‌واليد وإصبع، وكدمة في الرئة.

وكتب ميلروي على حسابه في تطبيق «إنستغرام»: «مازلت على قيد الحياة، ‌ويرجع الفضل في ذلك بالكامل إلى ‌رجل واحد»، واصفاً كيف ترك هارتوخ سيارته ‌وهرع لمساعدته قبل ‌وصول فِرَق الطوارئ، وأضاف ميلروي: «لا أتذكر أي شيء في الفترة ​بين 30 ‌ثانية قبل الحادث ​وساعة بعده، لكنني سأتذكر ⁠عمله الشجاع المذهل طوال حياتي».

فيما قال هارتوخ إنه تصرف بدافع الغريزة، وأضاف: «عندما رأيت سيارة ​تتحول ⁠إلى ⁠كرة نارية ضخمة، لم أفكر لحظة واحدة، وبناء على ما رأيته كنت أعتقد حقاً أن ⁠السائق قد لا يتمكن من الخروج بنفسه، توقفت وخرجت من سيارتي وتوجهت نحو السيارة، ولم يراودني أي شك للحظة واحدة، كان الأمر مخيفاً».