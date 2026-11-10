محمد بن سليم: نعمل لنهاية موسم لا تنسى لسباقات فورمولا1

أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سليم، أن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 سوف تختتم هذا العام بإقامة سباقي جائزة قطر الكبرى وجائزة أبوظبي الكبرى، وفقاً لما هو مقرر.

وقال بن سليم عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "نحن مستعدون لسباقي قطر وأبوظبي، وعلى أتم الاستعداد والالتزام بتقديم عطلتي نهاية أسبوع استثنائيتين، وضمان ختام مذهل لبطولة العالم لفورمولا1".

وأضاف: "نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان توفير كافة التجهيزات اللازمة للسائقين والفرق والجماهير. نتطلع لاستقبال الجميع في عطلتي نهاية أسبوع حافلتين بالإثارة، لنختتم موسم فورمولا 1 بنهاية لا تنسى".