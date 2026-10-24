هاميلتون يرحّب بعودة الفورمولا1 إلى إفريقيا

رحّب البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، بقرار عودة بطولة العالم للفورمولا1 إلى إفريقيا، وتحديداً إلى رواندا بدءاً من عام 2030.

وجاءت تصريحات سائق فيراري أمس، على هامش سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن بولاية تكساس.

وقال السائق البريطاني البالغ 41 عاماً في مؤتمر صحافي «الآن، أنا ملزم بالبقاء لفترة أطول (في سباقات الفورمولا1)، لأننا سنحظى بسباق في إفريقيا! لطالما كان حلمي أن تتاح لي فرصة التسابق في إفريقيا». وعندما اقترح عليه سائق مرسيدس الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي (20 عاماً) أنه «ينبغي لي على الأقل المشاركة في أول سباق» في رواندا، أبدى هاميلتون موافقته.

وأكد هاميلتون الذي طالما دعا إلى إعادة جولة إفريقية إلى روزنامة الفئة الأولى «نعم! سأواصل العمل للحفاظ على لياقتي البدنية قدر استطاعتي. وإذا تمكنت من تحقيق نتائج جيدة في العام المقبل، فسأستمر» في مسيرتي.

وكانت إدارة الفورمولا1 أعلنت الأسبوع الماضي عن عودتها إلى إفريقيا «بدءاً من عام 2030»، وذلك بعد توقيع عقد مدته 10 سنوات مع رواندا لاستضافة جائزة كبرى في بلد الـ1000 تل.