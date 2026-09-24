السلطات الأرجنتينية تلغي رخصة إيكاردي حتى 2099

قررت سلطات المرور في الأرجنتين منع مهاجم غلطة سراي التركي السابق ماورو إيكاردي من القيادة حتى عام 2099.

جاء ذلك نتيجة مخالفة خروج أشخاص من مركبة يقودها، لتقرر وزارة النقل الأرجنتينية إلغاء رخصة قيادة إيكاردي ومنعه من القيادة وفقاً للقرار الصادر بحقه.

واللافت أن القرار حدد نهاية فترة المنع بعام 2099، مما يعني أن إيكاردي، البالغ من العمر 33 عاماً، لن يكون من المفترض أن يقود سيارة مجدداً حتى يبلغ 106 أعوام.

واعترض المهاجم الأرجنتيني علناً على قرار إلغاء رخصته، لكن السلطات مضت في إجراءاتها، ونشرت محضر العقوبة الذي يوضح مدة المنع المفروضة عليه.

ورغم غرابة مدة العقوبة، فإنها قد لا تكون نهائية، إذ يمكن إعادة النظر في الملف عندما يتقدم إيكاردي بطلب لاستعادة رخصة القيادة، لتقييم وضعه والعقوبة المفروضة عليه من جديد.