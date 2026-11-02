مشهد صادم.. إلغاء مباراة في إسبانيا بعد تعرض لاعب لإصابة خطيرة في الرأس (فيديو)

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

تم إيقاف مباراة ‌في ​دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم بين تينيريفي وضيفه أندورا في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم الاثنين، بعد أن ⁠تعرض مهاجم صاحب الأرض خيسوس دي ميجل لإصابة خطيرة في الرأس إثر اصطدامه ‌بحارس مرمى الفريق الزائر خيسوس أونو.
وكانت النتيجة تشير إلى ‌التعادل 2-2 بعد مرور سبع ‌دقائق من الوقت المحتسب بدل ‌الضائع عندما ‌اندفع أونو خارج منطقة الجزاء لإبعاد كرة ​طويلة وبدا ‌أنه ​أصاب دي ميجل في ⁠رأسه بعد تدخل بركبته.

 

وسقط دي ميجل على أرض ​الملعب ⁠قبل ⁠أن يفقد وعيه، مما أدى إلى طرد أونو مباشرة ببطاقة ⁠حمراء.
وكان الطاقم الطبي يعالج دي ميجل، فيما راقب لاعبو الفريقين ما يحدث بقلق شديد، وانهمرت الدموع من عيون عدد ‌من زملائه في الفريق.
ونُقل دي ميجل ​بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوصات طارئة. وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أنه استعاد ​وعيه.

 

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