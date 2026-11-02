مشهد صادم.. إلغاء مباراة في إسبانيا بعد تعرض لاعب لإصابة خطيرة في الرأس (فيديو)
تم إيقاف مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم بين تينيريفي وضيفه أندورا في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم الاثنين، بعد أن تعرض مهاجم صاحب الأرض خيسوس دي ميجل لإصابة خطيرة في الرأس إثر اصطدامه بحارس مرمى الفريق الزائر خيسوس أونو.
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 بعد مرور سبع دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اندفع أونو خارج منطقة الجزاء لإبعاد كرة طويلة وبدا أنه أصاب دي ميجل في رأسه بعد تدخل بركبته.
🚨😨 اصطدام قوي جدًا من الحارس أونوونو باللاعب خيسوس دي ميغيل، ما أثار القلق داخل الملعب! 🙏🏼 نتمنى الشفاء العاجل لخيسوس، وأن تكون الإصابة مجرد كدمة عابرة. 🏟️ تينيريفي × أندورا 🇪🇸 #كرة_القدم https://t.co/hYwZ2N2dXw— كورة؟ اسألني ◈ Ask Kora 📊 (@AskKora) November 2, 2026
وسقط دي ميجل على أرض الملعب قبل أن يفقد وعيه، مما أدى إلى طرد أونو مباشرة ببطاقة حمراء.
وكان الطاقم الطبي يعالج دي ميجل، فيما راقب لاعبو الفريقين ما يحدث بقلق شديد، وانهمرت الدموع من عيون عدد من زملائه في الفريق.
ونُقل دي ميجل بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوصات طارئة. وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أنه استعاد وعيه.
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