«فيراري» مايكل جوردان بـ 2.7 مليون دولار

في عام 1997 طلب نجم كرة السلة الأميركي السابق، مايكل جوردان، سيارة فيراري من فئة غراند تورر مجهزة خصيصاً له، نظراً لطول قامته الذي يبلغ 198 سم، ما كان يعني حاجته إلى مساحة كافية لمد جسده والاسترخاء بعد المباريات.

ووصلت السيارة - وهي من طراز فيراري 550 مارانيلو موديل 1997 بلون أحمر خارجي ومقصورة داخلية باللون البيج - في الوقت المناسب تماماً، ليحتفل بانتصاره وفوزه بلقب الدوري الأميركي للمحترفين «إن.بي.إيه» للمرة الخامسة مع فريق «شيكاغو بولز»، في يونيو من ذلك العام.

وظهرت هذه السيارة في الفيلم الوثائقي عن أسطورة السلة الأميركي «الرقصة الأخيرة»، وهي تغادر موقع التدريبات في يناير 1998.

وتُعد السيارة «فيراري 550 مارانيلو» بحد ذاتها واحدة من أعظم سيارات شركة السيارات الفارهة الإيطالية الشهيرة، فهي تجمع بين الطابع القوي والمثير لطراز «دايتونا جي.تي.بي/4363» السابق، وبين هيكل عصري ونظام توجيه سريع الاستجابة للغاية، لكنها في جوهرها تظل سيارة فيراري أصيلة بمحرك V-12 بقدرة 485 حصاناً، ومزودة بناقل حركة يدوي بنمط تعشيق مفتوح، ما يتيح لجوردان التحكم في القابض ببراعته المعهودة.

ويكمن جزء من جاذبية السيارة «فيراري 550» في أناقتها الرصينة غير المتكلفة، وهذه السيارة ليست استثناءً من ذلك، فقد طلبها «جوردان» بمواصفات تخلو من شعارات «فيراري» الصفراء التي توضع عادة على الرفارف الجانبية.

وفي أواخر 2002 باع جوردان السيارة، لتختفي عن الأنظار تماماً منذ ذلك الحين، وتم بيع السيارة أخيراً في مزاد بسعر وصل إلى 2.7 مليون دولار.