قرار «استثنائي ولمرة واحدة».. الاتحاد الدولي للسيارات يعلن عدم إقامة رالي دكار 2027 في السعودية

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن رالي دكار السعودية 2027، المقرر إقامته بين 1 و15 يناير 2027، لن يُقام في السعودية، على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأشار «فيا» إلى أن القرار «استثنائي ولمرة واحدة»، وقد اتُّخذ بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأوضح البيان أن نسخة عام 2027 ستُنقل إلى بلد آخر، على أن يُعلَن عن وجهتها الجديدة في وقت قريب، فيما يُنتظر أن يعود الرالي الصحراوي إلى السعودية في النسخة التالية.