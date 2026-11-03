حكم مساعد ينقذ حياة لاعب بعد إصابة مروعة في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي

أنقذ حكم مساعد حياة لاعب تعرض لإصابة خطيرة وفقد وعيه خلال مباراة في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم، بعدما تدخل لإسعافه مستفيداً من خبرته الطبية في تخصص التخدير.

وشهدت مباراة تراستيفيري وأنزيو، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، اصطداماً عنيفاً بين مدافع تراستيفيري فاليريو جيورداني ومهاجم الفريق المنافس أليسيو بارتولوتا، في الدقيقة الـ43، ليسقط الأول أرضاً فاقداً الوعي.

وسارع الحكم المساعد روبرتو كوزيمانو، وهو طبيب متخصص قيد التدريب في التخدير، إلى تقديم الإسعافات الأولية للاعب قبل وصول الطاقم الطبي.

وكشف الحكم الإيطالي السابق جانباولو كالفاريزي، عبر حسابه الموثق على إنستغرام، أن جيورداني عانى اضطراباً في التنفس بعد فقدانه الوعي، مما دفع الحكم المساعد كوزيمانو إلى استخدام كيس الإنعاش اليدوي لمساعدته على التنفس.

وأضاف أن اللاعب استعاد قدرته على التنفس تلقائياً بعد لحظات حرجة، بينما واصل كوزيمانو تقديم المساعدة ورافقه في سيارة الإسعاف.

واستعاد جيورداني وعيه ونُقل إلى مستشفى سان كاميلو في روما، حيث خضع لفحوص طبية كشفت إصابته بكسور متعددة في الوجه وورم دموي، في حين جاءت نتيجة التصوير المقطعي سلبية، وفق صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقرر الحكم عدم استكمال المباراة، التي كان أنزيو متقدماً فيها بهدف دون رد، بعد التشاور مع قائدي الفريقين.