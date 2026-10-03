الحمدان: منتخب قطر صعّب المباراة علينا.. والعويس كان في الموعد

أكد لاعب المنتخب السعودي عبدالله الحمدان أن «الأخضر» استحق التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، رغم صعوبة المواجهة أمام قطر، مشيداً بالدور الذي لعبه الحارس محمد العويس في ركلات الترجيح.

وقال الحمدان في تصريحات صحافية عقب المباراة: «بصراحة منتخب قطر هو الذي صعّب علينا المباراة كثيراً، إذ لعب بطريقة دفاعية جيدة وأغلق المساحات أمامنا، وجعل من الصعب علينا تنفيذ أسلوب اللعب الذي نريده، لكننا في النهاية حصلنا على الأهم، وهو التأهل إلى النهائي».

وعن عدم نجاح المنتخب السعودي في التسجيل، رغم تسجيله عدداً من الأهداف خلال مباريات دور المجموعات، قال: «ليست كل مباراة مثل الأخرى، وهذه مباراة خروج مغلوب في نصف النهائي، وكانت صعبة وليست سهلة، منتخب قطر قوي ويملك أسماء كبيرة، حاولنا التسجيل لكننا لم نتمكن من ذلك، وكلن علينا نبذل أقصى ما يمكن ونحسم التأهل إلى النهائي».

وأشاد الحمدان بزميله الحارس محمد العويس، الذي تألق خلال ركلات الترجيح، وقال: «محمد العويس، دائماً موفق ودائماً موجود في الموعد».