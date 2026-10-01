حمد المقبالي: «الأبيض» عائلة واحدة.. وحسمنا صدارة المجموعة بروح الفريق

أكد حارس المنتخب الوطني حمد المقبالي أن حالة الانسجام التي يعيشها «الأبيض» كانت من أبرز العوامل التي ظهرت خلال مشواره في دور المجموعات من «خليجي 27»، مشيراً إلى أن اللاعبين يشكلون «مجموعة متكاملة وعائلة واحدة»، وأن هدفهم مواصلة المشوار حتى النهاية والمنافسة على اللقب.

وقال المقبالي عقب التعادل مع قطر وحسم صدارة المجموعة: «أبارك لنفسي ولإخواني اللاعبين فنحن نستحق ذلك، وهذا الأمر ليس غريباً علينا فنحن نطمح دائماً إلى الوصول بعيداً».

وأضاف عن أداء «الأبيض» أمام قطر: «قدمنا مباراة جميلة، وأدى اللاعبون الأحد عشر دورهم، وكانوا أحد عشر مقاتلاً في الملعب، كنا نطمح إلى الخروج بالعلامة الكاملة، لكن الحظ لم يحالفنا».

وأشاد بالمنتخب القطري، وقال: «المنتخب القطري ليس سهلاً، فهو منتخب قوي وله مكانته وسمعته، كانت المباراة صعبة على الفريقين، خصوصاً أنها مواجهة بين الإمارات وقطر، ولذلك اتسمت بالحماس والرغبة من الطرفين في تحقيق نتيجة إيجابية».

وتحدث المقبالي عن الانسجام داخل المنتخب، قائلاً: «نحن مجموعة متكاملة، وعائلة واحدة، ونعمل كفريق واحد، وكلنا على قلب رجل واحد».

وأوضح أن تمثيل الإمارات يمثل دافعاً كبيراً لجميع اللاعبين، وقال: «نحن نمثل دولة الإمارات، وهي الدولة التي منحتنا كل ما نحتاج إليه ووقفت إلى جانبنا، ولذلك نريد اليوم أن نرد لها شيئاً بسيطاً من الجميل، وأعتقد أنه لا يوجد لاعب يمكن أن يبخل بتقديم كل ما لديه في الملعب من أجل هذه الدولة».

وأكد المقبالي أن التأهل وصدارة المجموعة يمثلان نهاية مرحلة وبداية أخرى في البطولة، وقال: «هذه مرحلة انتهت من الدور الأول، وتأهلنا متصدرين للمجموعة، والآن تبدأ بطولة ثانية في الدور نصف النهائي».