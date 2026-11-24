برشلونة - أ.ف.ب

يسافر برشلونة الإسباني إلى أذربيجان لمواجهة نظيره فريق صباح في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً، من دون نجمه الشاب لامين جمال، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني أمس.

وأفاد برشلونة بأنه قرر إراحة جمال «احترازياً» بعدما شعر بانزعاج في كاحله الأيمن خلال مباراة الدوري المحلي، أول من أمس، ضد فياريال والتي فاز بها فريق المدرب الألماني هانزي فليك 3-2، بعدما أنهى الشوط الأول متخلفاً بهدفين نظيفين بين جماهيره.

ومن المتوقع أن يكون جمال جاهزاً للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني، أول من أمس، ضد ديبورتيفو لاكورونيا، وفق ما أكد برشلونة الذي يتصدر ترتيب «لا ليغا» بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه ريال مدريد.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن كل من باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر وحامل اللقب وريال مدريد الثاني.

أما صباح، الوافد الجديد إلى المسابقة القارية الأم، فيحتل المركز الـ31 (من أصل 36 فريقاً) بثلاث نقاط حصل عليها من الفوز على سلافيا براغ التشيكي 2-0 في الجولة الثانية.