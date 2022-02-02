تعرف إلى أسعار عضوية النادي الأهلي ونظم الدفع للمصريين في الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

بدأ وفد النادي الأهلي المصري مهمته اليوم في الإمارات حيث يقوم بجولة ترويجية لعضوية النادي الأهلي في الأندية المصرية بالإمارات والبداية من النادي المصري دبي الذي سيشهد تواجد الوفد 3 أيام متتالية، كما أعلن النادي الأهلي عن أسعار عضويته للمصريين في الإمارات وجمهور النادي الأهلي وطرق السداد، وذلك على هامش تواجد فريق الأهلي في كأس العالم للأندية.

وكان النادي المصري قد أعلن عن تواجده في الأندية المصرية بالإمارات ( طالع التفاصيل )



وقال عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة العضوية طارق قنديل، لـ "الإمارات اليوم": "حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على التواصل مع الجمهور المصري المتواجد في الإمارات من خلال جولة ترويجية في الأندية المصرية لتسهيل إجراءات العضوية لمن يريد الإشتراك في النادي الأهلي ويصعب عليه السفر إلى مصر".



ويضم وفد النادي الأهلي كلا من طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة العضوية، وماريان ديمتري، نائب مدير التسويق، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات، وكان في استقبالهم بالنادي المصري في دبي المهندس أحمد أبوعجيلة رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه المهندس أحمد عبد العزيز جمعة، وعبد الفتاح إسماعيل المفوض من النادي الأهلي المصري للتنسيق مع الأندية المصرية في الإمارات، والدكتور ناجي إسماعيل.



وأضاف قنديل: "هناك تسهيلات كبيرة لعضوية النادي من خلال أقساط سهلة وعدد من الأمور التي تساعد كل من يريد الاشتراك على التواجد بين أعضاء النادي الأهلي، وأتوجه بالشكر إلى الأندية المصرية في الإمارات على هذا التعاون الكبير مع النادي الأهلي وتسهيل مهمة جمهوره في الحصول على العضوية".



وعن العرض الخاص للمصريين في الإمارات أكد طارق قنديل، أن العرض المقدم هنا هو إمكانية دفع 25% فقط من قيمة العضوية مقدم عند التسجيل ويقسط الباقي على 5 سنوات، أما في مصر فيتم دفع 50% مقدم وليس 25%، ويكون التقسيط على أربع سنوات.



ويصل سعر العضوية الرئيسية للحاصل على مؤهل العالي إلى 855 ألف جنيه مصري، ويتم تقسيطها على 5 سنوات بفائدة 10%، بينما عضوية دون المؤهل العالي يقوم بدفع رسوم مليون و140 ألف جنيه، ويدفع 25% مقدم ويتم التقسيط أيضاً بفائدة 10% على خمس سنوات، كما أعلن الوفد عن أسعار عضوية النادي لفرع الشيخ زايد وفرع القاهرة الجديدة.



وتبلغ عضوية الحاصل على مؤهل عالي للفرعين الجديدين 285 ألف جنيه مصري ويتم دفع 25% مقدم والباقي على 5 سنوات بفائدة 10%، أما عضوية دون المؤهل العالي للفرعين الجديدين 570 ألف جنيه مصري يدفع 25% مقدم ويقسط الملبغ المتبقي على 5 سنوات بفائدة 10%.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news