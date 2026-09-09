مدرسة في دبي تفتح باب التكهنات بانتقال رياض محرز إلى الدوري الإماراتي

فتح انتقال «ميلا»، ابنة النجم الجزائري رياض محرز، إلى مدرسة في دبي، باب التكهنات بإمكانية خوض والدها تجربة جديدة في الدوري الإماراتي للمحترفين، بعدما نشرت زوجته تايلور، عبر حسابها على «إنستغرام»، صورة لابنتهما في يومها الأول بالمدرسة في دبي.

ويأتي هذا التطور في وقت أصبح محرز لاعباً حراً بعد نهاية مشواره مع الأهلي السعودي، وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، ليبرز دوري المحترفين كوجهة محتملة للنجم الجزائري، خصوصاً مع ارتباط عائلته بدبي، ورغم عدم وجود إعلان رسمي، حتى الآن، عن مفاوضات بين محرز وأحد أندية دوري المحترفين، فإن وجود زوجته وابنته في دبي يمثل عاملاً مهماً عند النظر إلى الخيارات المتاحة أمام اللاعب، الذي يستعد لاتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة من مسيرته، بعد ثلاثة مواسم ناجحة في الدوري السعودي.

الوصل ارتبط باسمه سابقاً

ولا يعد اسم محرز جديداً على سوق الانتقالات في دوري المحترفين، إذ ارتبط النجم الجزائري في وقت سابق بإمكانية الانتقال إلى الوصل، في ظل رغبة النادي في استقطاب أسماء كبيرة قادرة على صناعة الفارق.

لكن عودة اسم محرز إلى الواجهة في الوقت الحالي تصطدم بعقبة قائمة الأجانب في الوصل، إذ اكتملت المقاعد الأجنبية في الفريق بوجود سيرجينيو، وسفيان بوفتيني، وبيدرو ماليرو، ومهدي تاريمي، وريناتو تابيا، وهو ما يجعل التعاقد مع محرز بحاجة إلى تغيير في تركيبة قائمة الفريق.

أندية سعودية وإسبانية تلاحقه

ويأتي ذلك في ظل وجود اهتمام من أندية خارج الإمارات بمحرز، إذ ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ديبورتيفو لاكورونا يدرس التعاقد معه بعد عودته إلى الدوري الإسباني، مستفيداً من وجود اللاعب في سوق الانتقالات بصفقة انتقال حر، لكن راتبه المرتفع يمثل العقبة الرئيسة أمام النادي.

وفي السعودية، ارتبط اسم محرز بعدد من الأندية، أبرزها الشباب والاتفاق والقادسية، في ظل رغبة الأندية السعودية في الإبقاء على اللاعب داخل دوري روشن، بعدما قدم مستويات لافتة مع الأهلي.

3 مواسم صنعت إرثاً مع الأهلي

انضم محرز إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق خلال المواسم الثلاثة التي قضاها في جدة.

وخلال مشواره مع الأهلي، تحوّل محرز إلى أحد أهم عناصر الفريق هجومياً، وأسهم بأهدافه وصناعتها في تحقيق النادي إنجازاً قارياً تاريخياً، بعدما توج معه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

وكان محرز أحد أبرز نجوم الأهلي في طريقه إلى اللقب القاري، ليضيف البطولة الآسيوية إلى سجل حافل بالألقاب التي حققها خلال مسيرته، سواء مع مانشستر سيتي أو ليستر سيتي أو منتخب الجزائر الذي شارك معه في كأس العالم 2026. وفي موسمه الأخير مع الأهلي، سجّل محرز أربعة أهداف، وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 27 مباراة بالدوري السعودي، بإجمالي أكثر من 2300 دقيقة، وفق التقارير التي رصدت أرقامه في موسمه الأخير.

مسيرة حافلة بالألقاب

صنع محرز اسمه في أوروبا من خلال تجربته مع ليستر سيتي، وكان أحد أبرز اللاعبين في الفريق الذي حقق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الدوري الإنجليزي بالتتويج باللقب موسم 2015-2016.

وانتقل بعدها إلى مانشستر سيتي، حيث واصل كتابة تاريخه، محققاً ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض تجربته السعودية مع الأهلي.

وعلى المستوى الدولي، قاد محرز منتخب الجزائر إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية، قبل أن يضيف إلى مسيرته تجربة استثنائية في الملاعب الآسيوية مع الأهلي.