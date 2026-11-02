بعد مخاوف تأجيل المباراة.. شباب الأهلي يصل الرياض لمواجهة الهلال في "النخبة"

أعلن نادي شباب الأهلي عبر حسابه في «إكس» عن وصول بعثة الفريق إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لمواجهة الهلال، غداً الثلاثاء، على استاد «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، لتنهي حالة الترقب التي أحاطت بسفر الفريق، وسط مخاوف من احتمال تأجيل المواجهة.

ويخوض «فرسان دبي» المباراة بطموح تحقيق الانتصار الرابع على التوالي، إذ يحتل صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط، متساوياً مع العين.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على تراكتور الإيراني بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الاتحاد السعودي بنتيجة 2-1، ثم تجاوز استقلال طهران الإيراني بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

ويتطلع شباب الأهلي، بقيادة مدربه البرازيلي أندريه جاردين، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيداً من الاستقرار الفني والصلابة الدفاعية التي أظهرها الفريق، إلى جانب تنوع الحلول الهجومية.

في المقابل، يدخل الهلال المواجهة محتلاً المركز الخامس برصيد ست نقاط، جمعها من انتصارين وخسارة، بعدما تعرض لهزيمة مفاجئة أمام الشمال القطري بنتيجة 1-3 في الجولة الماضية، ويسعى إلى استعادة توازنه مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى دور الـ16، إذ يمنح الفوز شباب الأهلي فرصة رفع رصيده إلى 12 نقطة وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة، بينما يسعى الهلال إلى تقليص الفارق والعودة إلى المنافسة على المراكز الأولى.