حسام حسن يبعد صلاح بعد ساعة أمام أنجولا: "قرار فني.. واللاعب ليس مصاباً"

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثانية، في لقاء شهد قراراً لافتاً من المدير الفني حسام حسن باستبدال قائد المنتخب محمد صلاح بعد مرور ساعة من اللعب.

ودفع حسام حسن بالمهاجم حمزة عبدالكريم بدلاً من صلاح في الدقيقة 60، ليكشف عقب المباراة أن خروج نجم ليفربول لم يكن بسبب الإصابة، وإنما جاء لأسباب فنية، مؤكداً تحمله مسؤولية القرار.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "بالطبع كنا نتمنى الفوز بالمباراة وإسعاد الجمهور، ولكن كل شيء وارد في كرة القدم، وأنا أثق في لاعبي منتخب مصر".

وعن استبدال صلاح، قال: "خروج محمد صلاح وجهة نظر فنية، واللاعب ليس مصاباً، وأنا المسؤول عن ذلك".

ولم ينجح المنتخب المصري في استثمار أفضليته خلال فترات من المباراة، رغم محاولاته الهجومية المبكرة للوصول إلى مرمى أنجولا، إذ أهدر مصطفى عبدالرؤوف «زيكو» فرصة مبكرة بعد تمريرة من أحمد فتوح، قبل أن يسدد محمود صابر كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 17.

وكاد صلاح يضع المنتخب المصري في المقدمة في الدقيقة 20، بعدما وصلت إليه الكرة إثر ركلة ركنية، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس أنجولا نجح في التصدي لها.

وبعد دقيقتين فقط، نجح زيكو في هز شباك المنتخب الأنجولي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لتستمر النتيجة على حالها، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأنجولي تهديد مرمى مصر من خلال التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، رغم التغييرات التي أجراها الجهاز الفني للمنتخب المصري، ليكتفي «الفراعنة» بنقطة في بداية مشوار التصفيات.

ورفع التعادل عدد المباريات التي انتهت بالتعادل لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن إلى 12 مباراة من أصل 36، مقابل 19 انتصاراً وخمس هزائم.

وحصل منتخبا مصر وأنجولا على نقطة لكل منهما في المجموعة الثانية، بينما تصدر منتخب مالاوي المجموعة بعد فوزه على جنوب السودان 2-1.

ويتحول تركيز المنتخب المصري إلى مباراته المقبلة أمام جنوب السودان، المقررة الثلاثاء 29 سبتمبر، إذ أكد حسام حسن أن فريقه سيواجه ظروفاً صعبة، لكنه سيعمل على تحقيق الفوز وتعويض نقطتي مباراة أنجولا، فيما رفض المدير الفني التعليق على أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.