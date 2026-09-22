السوبر المصري يعود إلى أبوظبي في نوفمبر المقبل

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن بطولة كأس السوبر المصري للأبطال ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة أربعة أندية، بعدما تأكدت مشاركة الزمالك بصفته بطلاً للدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، والمصري بطل كأس رابطة الأندية، فيما لا يزال اسم الفريق الرابع، الذي سيشارك عبر بطاقة الدعوة، قيد الحسم حتى الآن.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن اتحاد الكرة المصري يعتزم مخاطبة النادي الأهلي رسمياً خلال الساعات المقبلة، للحصول على موقفه النهائي من المشاركة في البطولة، في ظل المعلومات المتداولة داخل النادي والتي تشير إلى عدم وجود نية للمشاركة في النسخة المقبلة.

وأضاف: «أن الاتصالات بين اتحاد الكرة ومسؤولين في النادي الأهلي بدأت بصورة شبه شفهية، بهدف الوقوف على الموقف النهائي للنادي قبل إرسال الخطاب الرسمي، إذ يسعى الاتحاد إلى حسم هوية الفريق الرابع في أقرب وقت، حتى يتم استكمال الترتيبات الخاصة بالبطولة».

وأشار المصدر بقوله: «أن نادي سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع في جدول الدوري الموسم المنصرم، يعد البديل المحتمل للمشاركة في حال تأكد اعتذار الأهلي، على أن يتم الإعلان عن الفريق الرابع بعد حسم الموقف بصورة رسمية».

وتنص لوائح النظام الحالي لكأس السوبر المصري للأبطال على مشاركة أربعة أندية، بواقع بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس رابطة الأندية، إلى جانب فريق تتم دعوته للمشاركة عبر «الكارت الذهبي». ويلتقي بطل الدوري مع بطل كأس الرابطة في نصف النهائي، فيما تجمع المباراة الثانية بطل كأس مصر مع الفريق صاحب بطاقة الدعوة، قبل إقامة المباراة النهائية بين الفائزين. وكان النظام الجديد قد بدأ تطبيقه في أبوظبي عام 2023، بعد أن كانت البطولة تقام بنظام مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

وتستعد أبوظبي لاستضافة نسخة جديدة من البطولة، بعدما أصبحت خلال السنوات الأخيرة محطة رئيسية لكأس السوبر المصري، إذ سبق أن احتضنت ست نسخ من البطولة بالنظام التقليدي أعوام 2015 و2017 و2018 و2020 و2022 و2023، قبل انتقال البطولة إلى نظام «السوبر المصري للأبطال» بمشاركة أربعة أندية اعتباراً من نهاية عام 2023.

وباحتساب النسخ التي أقيمت في الإمارات حتى نسخة 2025، استضافت الدولة تسع نسخ من السوبر المصري، توزعت بين أبوظبي والعين، وافتتحت الإمارات سجل الاستضافة عام 2015، عندما تغلب الأهلي على الزمالك 3-2 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ثم عاد الزمالك في 2017 ليحصد اللقب على حساب الأهلي بركلات الترجيح في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ومع تحول البطولة إلى نظام «السوبر المصري للأبطال» بمشاركة أربعة فرق، استضافت أبوظبي النسخة الأولى بالنظام الجديد في ديسمبر 2023، ونجح الأهلي في التتويج بها أيضاً بعد تفوقه على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

واستمر تفوق الأهلي في أبوظبي خلال نسخة 2024، عندما حسم النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلبياً، ليحافظ على اللقب، وفي نسخة 2025، التي أقيمت في أبوظبي والعين بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، توج الأهلي باللقب للمرة الثانية على التوالي في النظام الجديد، بفوزه في النهائي على الزمالك 2-0.