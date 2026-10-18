يحق له اللعب في 4 منتخبات.. موهبة برايتون يونس إبراهيم يدخل حسابات مصر

يتابع المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حسام حسن، عن كثب تطور الشاب يونس إبراهيم، لاعب خط الوسط المهاجم في برايتون الإنجليزي، تمهيداً لاحتمال ضمه إلى صفوف «الفراعنة»، وفق ما كشف مصدر في المنتخب.

ولفت إبراهيم، البالغ 18 عاماً والمولود في أستراليا، الأنظار بعدما صُعّد إلى الفريق الأول لبرايتون هذا الموسم، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي أمام كانو زالغيريس الليتواني في دوري المؤتمر الأوروبي، الخميس الماضي، ويسهم بصناعة هدف في الفوز بأربعة أهداف دون مقابل.

ويحق لإبراهيم تمثيل أربعة منتخبات، هي مصر والمغرب وإنجلترا وأستراليا، استناداً إلى جنسية والديه وبلد مولده، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر لجنة المحترفين ذوي الأصول المصرية، إلى التحرك للتواصل معه.

وقال المصدر: «يونس إبراهيم ضمن حسابات حسام حسن لمعسكر نوفمبر المقبل، وربما يتم استدعاؤه بالفعل. ننتظر انتهاء اتحاد الكرة من الإجراءات القانونية المطلوبة، ونرغب في تكرار تجربة هيثم حسن».

وكان هيثم حسن، الذي يحمل الجنسيات المصرية والتونسية والفرنسية، قد انضم إلى المنتخب المصري الأول في مارس الماضي، قبل أن يشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم ويقدم مستويات مميزة.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن حسام حسن لا يتحفظ على ضم أي لاعب لأسباب غير فنية خلال معسكر المنتخب المقبل، الذي يتضمن مباراتين أمام مالاوي، في القاهرة وليلونغوي يومي 11 و15 نوفمبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، المقررة في تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وقال: «لا توجد أي أزمة مع أي لاعب في الوقت الحالي، والمدير الفني لم يبدِ أي تحفظ على ضم أي لاعب لأسباب غير فنية».

وكان المعسكر السابق قد شهد أزمات عدة، بعدما انتقد حسام حسن حارس الأهلي محمد الشناوي، ما دفع النادي إلى إصدار بيان انتقد فيه مدرب المنتخب وطالب بالتحقيق معه، قبل أن يعود حسن ويؤكد احترامه لقائد الفريق الأحمر.

كما أثيرت أزمة أخرى عقب خروج محمد صلاح من مباراة أنغولا، ثم مغادرته معسكر المنتخب وعدم خوض مباراة جنوب السودان، بسبب عدم رغبته في اللعب على أرضية من النجيل الصناعي. وغاب محمد عبد المنعم بدوره عن مواجهة جنوب السودان للسبب ذاته، فيما امتد غياب اللاعبين عن المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا.

وأكد المصدر أن حسن أنهى هذه الأزمات، قائلاً: «أُغلق باب الأزمات كلها، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبل، وفقاً للحالة الفنية لكل منهم».

انتظار حسم موعد السوبر المصري

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني ينتظر تحديد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مصير كأس السوبر المصرية، قبل اعتماد برنامج المعسكر المقبل.

وكان مقرراً إقامة البطولة في أبوظبي خلال الفترة من الأول إلى الثامن من نوفمبر المقبل، بمشاركة أندية الزمالك وبيراميدز والمصري والأهلي، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يؤكد الموعد النهائي، وسط أنباء عن تراجع أبوظبي عن استضافتها.

وأضاف المصدر: «ننتظر القرار النهائي بشأن موعد البطولة، وما إذا كانت رابطة الأندية ستحدد مباريات في الدوري المحلي حال تأجيلها، وبناءً على ذلك سيُعلن برنامج المعسكر».

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027 برصيد أربع نقاط، بعدما تعادل سلبياً مع أنغولا وفاز على جنوب السودان بخماسية نظيفة.