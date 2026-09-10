53 مليون يورو حجم إنفاق أندية المحترفين في «الانتقالات الصيفية»

بلغ إجمالي إنفاق أندية دوري المحترفين على صفقات اللاعبين، خلال سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2026-2027، نحو 52.95 مليون يورو، في مؤشر يعكس ارتفاع حجم الاستثمار في تدعيم صفوف عدد من الفرق، مع تفاوت كبير في قيمة الإنفاق بين الأندية، بعدما استحوذت مجموعة محدودة منها على النسبة الأكبر من إجمالي الأموال المدفوعة في سوق الانتقالات، التي تمتد حتى 28 سبتمبر الجاري.

ووفقاً لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، تصدر الجزيرة قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً، بعدما بلغت قيمة صفقاته 16.75 مليون يورو، متقدماً على العين الذي حل ثانياً بإجمالي 10.70 ملايين يورو، وجاء الوصل في المركز الثالث بـ6.48 ملايين يورو، ثم الوحدة رابعاً بـ5.28 ملايين يورو، وشباب الأهلي خامساً بـ5.15 ملايين يورو.

وحل الشارقة في المركز السادس بقيمة إنفاق بلغت 4.04 ملايين يورو، بينما جاء يونايتد في المركز السابع بمليونَي يورو، والنصر ثامناً بـ1.50 مليون يورو، ثم كلباء في المركز التاسع بـ1.05 مليون يورو.

وفي المقابل، لم يسجل موقع «ترانسفير ماركت» أي إنفاق مالي للصفقات في بيانات خمسة أندية، هي عجمان وخورفكان وبني ياس وحتا والظفرة، حيث ظهرت قيمة الإنفاق لكل منها عند صفر يورو. إذ لا يعني ذلك أن هذه الأندية لم تبرم تعاقدات خلال فترة الانتقالات، وإنما يشير إلى عدم تسجيل الموقع مبالغ مالية للصفقات التي أبرمتها، سواء بسبب طبيعة الانتقالات أو عدم توافر قيمة مالية معلنة، ومن بينها صفقات مجانية وإعارات.

ويكشف ترتيب الإنفاق عن حضور قوي للجزيرة والعين في مقدمة السوق، إذ بلغت قيمة ما أنفقه الناديان معاً 27.45 مليون يورو، أي أكثر من نصف إجمالي الإنفاق المسجل لجميع أندية الدوري. ويأتي الوصل في المرتبة الثالثة، فيما اقترب إنفاق الوحدة وشباب الأهلي من حاجز خمسة ملايين يورو لكل منهما.

وعلى مستوى الصفقات الفردية، تصدرت صفقة اليوناني جورجيوس جياكوماكيس إلى العين قائمة أغلى الانتقالات المسجلة في الدوري، بقيمة بلغت 5.25 ملايين يورو، ليصبح اللاعب الصفقة الأعلى سعراً بين أندية المسابقة خلال «الانتقالات الصيفية»، وفقاً لبيانات الموقع.

وجاء ياهنواه ماركيلو في المركز الثاني، بعدما بلغت قيمة انتقاله إلى شباب الأهلي 5.15 ملايين يورو، بينما احتل أنتوني دينيس المركز الثالث بقيمة خمسة ملايين يورو بعد انتقاله إلى الجزيرة، وهي القيمة نفسها التي سجلتها صفقة انتقال ميلسون إلى النادي، ليحتل اللاعبان المركز الثالث (مكرر).

وجاء دينكو هوركاش في المركز الخامس، بعدما انتقل إلى الوصل مقابل 4.50 ملايين يورو، ليكمل قائمة أغلى خمس صفقات من حيث المقابل المالي المدفوع.

وتؤكد هذه الأرقام أن سوق الانتقالات الصيفية شهد تركيزاً لافتاً للإنفاق في عدد محدود من الأندية، مع تصدر الجزيرة بفارق كبير، فيما حافظت أندية أخرى على سياسة تعتمد بدرجة أكبر على الصفقات المجانية والإعارات، وهو ما انعكس بوضوح على خريطة الإنفاق الإجمالي للمسابقة.